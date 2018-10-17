Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области 1,4 тонны кондитерских и хлебобулочных изделий

10:57 | 19.10.2018

fonwall.ru

За девять месяцев 2018 года сотрудники Роспотребнадзора проверили в Свердловской области 27 тонн хлебобулочных и 4 тонны кондитерских изделий. Из них забраковано 0,48 и 0,92 тонны соответственно.



«Основными нарушениями при забраковке являются несоответствие требованиям нормативных документов и изготовление продукции с нарушением правил маркировки», — отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



По результатам проверок нарушители привлечены к ответственности.