У екатеринбуржца за долги в 60 тысяч рублей забрали мебель и технику

09:58 | 19.10.2018

kirpikov.ru

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у должника имущество.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, 33-летний мужчина имеет задолженность по налоговым платежам, сборам и пени на общую сумму 60 тысяч рублей.



Должнику запретили выезд за границу, но это не подействовало. Тогда было арестовано имущество екатеринбуржца: телевизор, аппарат для проверки купюр, оргтехника, барная стойка, черный кожаный диван и прочая мебель.



Если задолженность не будет погашена, имущество передадут в специализированную организацию для его оценки и дальнейшей реализации на торгах.

