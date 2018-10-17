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09:58 | 19.10.2018
kirpikov.ru
У екатеринбуржца за долги в 60 тысяч рублей забрали мебель и технику
Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, 33-летний мужчина имеет задолженность по налоговым платежам, сборам и пени на общую сумму 60 тысяч рублей.
Должнику запретили выезд за границу, но это не подействовало. Тогда было арестовано имущество екатеринбуржца: телевизор, аппарат для проверки купюр, оргтехника, барная стойка, черный кожаный диван и прочая мебель.
Если задолженность не будет погашена, имущество передадут в специализированную организацию для его оценки и дальнейшей реализации на торгах.
© «Вечерние Ведомости»
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