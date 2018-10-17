Новости дня
09:42 | 19.10.2018
Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Екатеринбурге
По предварительной информации, в 2016 году отдел надзорной деятельности МЧС России по городу Екатеринбургу выявил в доме нарушения: необеспечение проезда машин специальных служб, захламление мусоропровода и другие. ТСЖ «Уют» оштрафовали на 75 тысяч рублей и выдали предписание об устранении нарушений противопожарного законодательства.
Теперь прокуратура проверит, было ли выполнено предписание.
«В ходе настоящей проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка, надлежащим ли образом проверено исполнение выданного предписания должностными лицами органов противопожарного надзора, а также исполнено ли было предписание со стороны товарищества собственников жилья», — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Напомним, что сообщение о пожаре в 16-этажном доме на Таёжной поступило на пульт оперативных служб накануне в 22:40. Горел мусоропровод на этажах с 9 по 16. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 28 детей. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 58 человек, из них 15 детей. Пострадали трое малолетних детей.
Отмечалось, что пожарные машины не могли проехать к дому из-за автомобилей жильцов.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:22 | 19.10.2018
Екатеринбургский цирк могут временно закрыть 1 ноября
13:13 | 19.10.2018
В Свердловской области разыскивают пропавшего в Карпинске пенсионера. Нужна помощь
13:00 | 19.10.2018
Свердловчан предупреждают о двух бомжах, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления
12:44 | 19.10.2018
Новый автобусный маршрут соединит Пермь I с центром краевой столицы
12:38 | 19.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 октября 2018 года
12:22 | 19.10.2018
В выходные в Перми похолодает
12:10 | 19.10.2018
Уральские таможенники оформили более 400 кг декораций для спектакля израильской группы в Екатеринбурге
11:59 | 19.10.2018
В День народного единства в уральской столице организуют крестный ход
11:42 | 19.10.2018
4 ноября в Свердловской области пройдет «Ночь искусств»
11:22 | 19.10.2018
В Асбесте приостановлена деятельность завода, превысившего нормы выбросов вредных веществ
10:57 | 19.10.2018
Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области 1,4 тонны кондитерских и хлебобулочных изделий
10:45 | 19.10.2018
Евгений Куйвашев хочет подписать соглашение о сотрудничестве с Наманганской областью Узбекистана
10:34 | 19.10.2018
ГИБДД Зауралья бьет тревогу: «Даже присутствие ребенка в салоне автомобиля не останавливает родителей от грубых нарушений»
10:28 | 19.10.2018
Бажов, Чайковский, Жуков: общественники предложили, чьё имя присвоить аэропорту Кольцово
09:58 | 19.10.2018
У екатеринбуржца за долги в 60 тысяч рублей забрали мебель и технику
09:42 | 19.10.2018
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Екатеринбурге
09:17 | 19.10.2018
Ночью в доме на Сортировке горел мусоропровод. Спасено 58 человек
21:13 | 18.10.2018
Урал и Москву свяжут скоростные железные и автомобильные дороги
20:21 | 18.10.2018
Заместителем по вопросам организации управления в Екатеринбурге станет Игорь Сутягин
19:48 | 18.10.2018
Прокуратура проверила обеспечение теплом жителей поселка в Белоярском
19:36 | 18.10.2018
В УМВД Екатеринбурга состоялось важное кадровое назначение. Кресло пустовало один год
19:36 | 18.10.2018
По первому «спрямленному» участку шоссе Космонавтов в Перми начато движение транспорта
18:27 | 18.10.2018
Транспортный налог в Прикамье будет начисляться по-новому
17:41 | 18.10.2018
Парламентарии поддержали выплату субсидий обманутым дольщикам Кизела
17:34 | 18.10.2018
Свердловские депутаты могут вернуть букву «ё» в названия муниципалитетов
17:19 | 18.10.2018
Пермские кадеты стали серебряными призерами III Спартакиады кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья»
17:13 | 18.10.2018
Улица Строителей в Перми будет строиться на деньги края
16:59 | 18.10.2018
Почти 50 % пермяков заметили улучшение состояния дорог
16:35 | 18.10.2018
В Екатеринбургский зоопарк привезли чернобурого лиса
16:15 | 18.10.2018
Евгений Куйвашев в свободное время посетил рынок в Узбекистане
16:04 | 18.10.2018
Минздрав приостановил вакцинацию прикамских школьников
15:51 | 18.10.2018
Жители Кургана соберутся в Детском парке, чтобы почтить память жертв массового убийства в Керчи
15:14 | 18.10.2018
В Свердловской области 80 % пожаров в жилых помещениях приходится на частный сектор
14:53 | 18.10.2018
В Екатеринбурге завершается строительство конгресс-центра
14:29 | 18.10.2018
В следующий четверг глава Перми примет горожан в Ленинском районе
14:28 | 18.10.2018
В свердловских моногородах создано 45,5 тысячи новых рабочих мест
13:52 | 18.10.2018
В Екатеринбурге почтили память жертв в Керчи
13:41 | 18.10.2018
В Кургане подвыпивший гость застрял в оконной решетке после застолья
13:41 | 18.10.2018
Свердловская прокуратура выявила нарушения при сбросе сточных вод в реки
13:14 | 18.10.2018
За три года в Прикамье благоустроят более 1500 общественных пространств
13:09 | 18.10.2018
Министром ЖКХ Пермского края станет Александр Шицын