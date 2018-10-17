Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Екатеринбурге

09:42 | 19.10.2018

Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку в связи с пожаром на улице Таёжной, в котором пострадали трое детей, в том числе трехмесячный ребенок.



По предварительной информации, в 2016 году отдел надзорной деятельности МЧС России по городу Екатеринбургу выявил в доме нарушения: необеспечение проезда машин специальных служб, захламление мусоропровода и другие. ТСЖ «Уют» оштрафовали на 75 тысяч рублей и выдали предписание об устранении нарушений противопожарного законодательства.



Теперь прокуратура проверит, было ли выполнено предписание.



«В ходе настоящей проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка, надлежащим ли образом проверено исполнение выданного предписания должностными лицами органов противопожарного надзора, а также исполнено ли было предписание со стороны товарищества собственников жилья», — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Напомним, что сообщение о пожаре в 16-этажном доме на Таёжной поступило на пульт оперативных служб накануне в 22:40. Горел мусоропровод на этажах с 9 по 16. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 28 детей. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 58 человек, из них 15 детей. Пострадали трое малолетних детей.



Отмечалось, что пожарные машины не могли проехать к дому из-за автомобилей жильцов.