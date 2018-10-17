Ночью в доме на Сортировке горел мусоропровод. Спасено 58 человек

Минувшей ночью в 16-этажном доме по адресу улица Таёжная, 11, в Екатеринбурге произошел пожар. Горел мусоропровод с 9-го по 16-й этаж. Площадь пожара составила 100 кв. м.По информации от ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 28 детей. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 58 человек, из них 15 детей.Уже известно, что при пожаре пострадали трое детей: девочкам 2,5 года, 1 год и три месяца, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.«В десятую городскую клиническую больницу Екатеринбурга доставлена трехмесячная девочка. И еще две девочки: одной — год, второй — два с половиной года», — сказал полковник Горелых.Госпитализация понадобилась только трехмесячной девочке.По словам руководителя тушения пожара — заместителя начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области Владимира Шихотова, при ликвидации пожара огнеборцы столкнулись с рядом сложностей. Двор жилого дома был заставлен многочисленными автомобилями жильцов дома, что препятствовало установке пожарных автолестниц и проезду спецтехники. Полиция и Росгвардия эвакуировали автомобили.Также отмечается, что в результате большой горючей загрузки огонь мгновенно распространился с 9-го по 16-й этаж. Пожарные одновременно подавали воду на всех этажах для тушения мусоропровода. Пожару был присвоен повышенный номер сложности — «Пожар №3». В тушении были задействованы 32 единицы пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава.«В 04:47 пожарные завершили проливку и разбор сгоревшего имущества на месте пожара в жилом доме на ул. Таежной в г. Екатеринбурге. Пожару дан общий отбой. Пожарно-спасательные подразделения убыли в места дислокации», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.На месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причину пожара.