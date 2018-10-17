Урал и Москву свяжут скоростные железные и автомобильные дороги

21:13 | 18.10.2018

Фото: novinite.ru

Высокоскоростную железнодорожную магистраль и автотрассу от Москвы до Екатеринбурга могут построить уже к 2031 году, сообщил замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на форуме «Дорога 2018».



Алафинов отметил также, что уже сейчас успешно строятся новая ВСМ «Москва – Нижний Новгород – Казань» и автотрасса «Москва – Казань», их закончат к 2024 году, поэтому уже сейчас можно планировать строительство высокоскоростных магистралей до Урала.



Напомним, что ранее председатель правления компании «Автодор» Сергей Кельбах уже упоминал о том, что проектируемую трассу Москва–Казань собираются в будущем продолжить до Екатеринбурга.