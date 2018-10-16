Екатеринбургский школьник после керченской трагедии принёс в класс пистолет

20:53 | 18.10.2018

Фото: zbroya.info

Ученик третьего класса средней школы №62 сегодня, 18 октября, пришёл в школу с пистолетом, который взял у дедушки. Информация о случившемся появилась в местных СМИ. Сообщается, что школьник принёс заряженное оружие в школу, чтобы показать одноклассникам. К счастью, пистолет не мог стрелять, так как его механизм заржавел.



Отметим, что учительница заметила и отняла у мальчика пистолет во время уроков, после чего рассказала о случившемся администрации школы и родителям ребёнка. Директор школы, в свою очередь сообщила о случившемся органам правопорядка, случай в результате опасным не сочли.



Прокуратура Октябрьского района организовала проверку на предмет соблюдения закона, регулирующего вопросы обеспечения безопасности.



Напомним, вчера в политехническом колледже города Керчи произошла трагедия – студент учреждения расстрелял 21 человека, среди которых оказались как учащиеся, так и преподаватели.