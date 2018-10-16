В Екатеринбурге открылась фотовыставка, посвященная научным экспериментам

20:42 | 18.10.2018

Фото: medvestnik.ru

В Уральском государственном медицинском университете Екатеринбурга открылась фотовыставка «Исследователь и экспериментатор» с изображениями научных экспериментов.



Фотовыставка организована научно-популярным порталом «Чердак», который входит в состав агентства ТАСС. Герои фотографий – учёные Института медико-биологических проблем РАН. Исследователи на снимках проводят эксперименты с техникой для космических летательных аппаратов, проводят испытания экзоскелетона, помогающего людям реабилитироваться после различных травм и тестируют другие устройства.



Отметим, что фотовыставка является частью выставочного марафона портала «Чердак», цель которого стимулирование интереса молодёжи к науке, а также популяризация исследований.