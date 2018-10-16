Заместителем по вопросам организации управления в Екатеринбурге станет Игорь Сутягин

20:21 | 18.10.2018

Фото: екатеринбург.рф

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового заместителя по вопросам управления, сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбурга. Эту должность займет Игорь Евгеньевич Сутягин. Ранее Сутягин работал в областном министерстве природных ресурсов и экологии. К исполнению обязанностей на новой должности он приступит в октябре.



Игорь Сутягин получил юридическое образование в Самарском государственном университете. Карьеру он начинал с должности помощника прокурора в Прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа, также работал заместителем Нефтеюганского межрайонного прокурора. Также он работал в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве и по Московской области, в Тобольске на должности Первого заместителя Главы администрации города.



В Екатеринбурге Игорь Сутягин начал работать в марте 2013 года - тогда до января 2014 года он замещал советника Губернатора Свердловской области. До октября этого года он занимал должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

