Прокуратура проверила обеспечение теплом жителей поселка в Белоярском

19:48 | 18.10.2018

В Белоярском городском округе группа депутатов, которая находится в оппозиции к администрации муниципалитета, пытается организовать социальный протест вокруг темы с обеспечением теплом поселка Студенческий, где продолжаются работы по обустройству новой теплотрассы. Несмотря на проведение работ, многоквартирные дома, детский сад и школа полностью запитаны теплом. Отопление отсутствует только в шести частных домах по улице Лесной и в 4-ех домах по улице Садовой в связи с тем, что при запуске тепла обнаружилось два порыва. В общежитии на Мира,25, как выяснилось, батареи были холодные по причине закрытой задвижки, которую сегодня открыли. Несмотря на это, ряд парламентариев в социальных сетях и комментариях в СМИ заявляют о «замерзающем поселке», намеренно вводя в заблуждение жителей.



Так, сегодня в Студенческом было проведено выездное обследование поселка на предмет подключения объектов социального и жилого назначения к тепловой энергии с участием депутатов, чиновников и заместителя Белоярского межрайонного прокурора. Как заявляет депутат Иван Десятков, изначально начало проверки было назначено на 14:00, однако данная информация не соответствует действительности. Выяснилось, что конкретного времени никто не обговаривал, и решение провести проверку в начале рабочего дня было принято накануне вечером. В ходе обследования представитель надзорного ведомства лично мог наблюдать, что обстоятельства ранее написанных Иваном Десятковым заявлений не имеют ничего общего с реальностью.



«В остальных населенных пунктах тепло запущено в полном объеме, все работает, ситуация с теплоснабжением находится на моем личном контроле», – говорит глава Белоярского городского округа Андрей Горбов.



Напомним, что ситуация в Студенческом, связанная со срывом сроком отопления, начала развиваться весной этого года. 31 мая депутаты одобрили выделение средств на прокладку новой теплотрассы, деньги в отдел капитального строительства и ЖКХ поступили 18 июня. Затем около 20 дней ушло на изменение плана графика закупок, после чего был объявлен аукцион. На первый аукцион никто не заявился, после чего объявлен новый тендер. После того, как был объявлен победитель, 23 сентября с ним был заключен контракт. На выполнение работ подрядчику выделено 45 дней, то есть сдать объект он обязан в первой декаде ноября. После запуска новой теплотрассы от нее будет запитан весь Студенческий – старая давно изветшала.

