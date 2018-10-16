Свердловские депутаты могут вернуть букву «ё» в названия муниципалитетов

17:34 | 18.10.2018

30 октября на очередном заседании Законодательного Собрания Свердловской области будет рассмотрен вопрос возврата буквы «ё» в названия некоторых муниципалитетов. Для этого необходимо внести поправки в законы «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», сообщает пресс-служба ЗакСО.



Также в повестке вопросы снижения ставки налога для сельхозтоваропроизводителей, увеличения прогноза по доходам областного бюджета и другое. Всего 35 вопросов.