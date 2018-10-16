В Екатеринбурге муниципальные и частные дома хотят приспособить для инвалидов

17:04 | 18.10.2018

asninfo.ru

В Екатеринбурге разработали план приспособления домов для перемещения инвалидов. Соответствующее постановление

опубликовано на официальном городском портале.



Предполагается, что специалисты будут обследовать частные и муниципальные жилые помещения, в которых проживают люди с ограничениями по здоровью. С инвалидами побеседуют, чтобы узнать их потребности по приспособлению дома, затем будет оцениваться возможность изменений.