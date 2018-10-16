Новости дня
17:04 | 18.10.2018
asninfo.ru
В Екатеринбурге муниципальные и частные дома хотят приспособить для инвалидов
опубликовано на официальном городском портале.
Предполагается, что специалисты будут обследовать частные и муниципальные жилые помещения, в которых проживают люди с ограничениями по здоровью. С инвалидами побеседуют, чтобы узнать их потребности по приспособлению дома, затем будет оцениваться возможность изменений.
© «Вечерние Ведомости»
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