Евгений Куйвашев в свободное время посетил рынок в Узбекистане

16:15 | 18.10.2018

Скрин видео / Евгений Куйвашев / Instagram

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свободное от деловой программы время посетил рынок в Узбекистане, где попробовал местные фрукты и орехи.



«Прилетел в Узбекистан для участия в работе в российской делегации. Пока есть немного свободного времени, вместе с представителем Наманганской области сходили на местный рынок, посмотрели и попробовали узбекские фрукты, овощи, орехи, сухофрукты. Для Свердловской области важно развивать торговлю с Узбекистаном, мы себя обеспечиваем плодоовощной продукцией лишь на 40%», - написал Куйвашев в Instagram.



Напомним, что губернатор возглавил делегацию Среднего Урала на первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, темой которого стало сельское хозяйство.