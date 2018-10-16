Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


16:15 | 18.10.2018

Скрин видео / Евгений Куйвашев / Instagram

Евгений Куйвашев в свободное время посетил рынок в Узбекистане

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свободное от деловой программы время посетил рынок в Узбекистане, где попробовал местные фрукты и орехи.

«Прилетел в Узбекистан для участия в работе в российской делегации. Пока есть немного свободного времени, вместе с представителем Наманганской области сходили на местный рынок, посмотрели и попробовали узбекские фрукты, овощи, орехи, сухофрукты. Для Свердловской области важно развивать торговлю с Узбекистаном, мы себя обеспечиваем плодоовощной продукцией лишь на 40%», - написал Куйвашев в Instagram.

Напомним, что губернатор возглавил делегацию Среднего Урала на первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, темой которого стало сельское хозяйство.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:13 | 18.10.2018
Урал и Москву свяжут скоростные железные и автомобильные дороги

20:53 | 18.10.2018
Екатеринбургский школьник после керченской трагедии принёс в класс пистолет

20:42 | 18.10.2018
В Екатеринбурге открылась фотовыставка, посвященная научным экспериментам

20:21 | 18.10.2018
Заместителем по вопросам организации управления в Екатеринбурге станет Игорь Сутягин

19:48 | 18.10.2018
Прокуратура проверила обеспечение теплом жителей поселка в Белоярском

19:36 | 18.10.2018
В УМВД Екатеринбурга состоялось важное кадровое назначение. Кресло пустовало один год

19:36 | 18.10.2018
По первому «спрямленному» участку шоссе Космонавтов в Перми начато движение транспорта

19:12 | 18.10.2018
С начала года услугами пермского аэропорта воспользовались более миллиона человек

18:27 | 18.10.2018
Транспортный налог в Прикамье будет начисляться по-новому

17:45 | 18.10.2018
После кражи документов томич бомжует в Кургане два года. «Люди, спасите Андрея!»

17:41 | 18.10.2018
Парламентарии поддержали выплату субсидий обманутым дольщикам Кизела

17:34 | 18.10.2018
Свердловские депутаты могут вернуть букву «ё» в названия муниципалитетов

17:19 | 18.10.2018
Пермские кадеты стали серебряными призерами III Спартакиады кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья»

17:13 | 18.10.2018
Улица Строителей в Перми будет строиться на деньги края

17:04 | 18.10.2018
В Екатеринбурге муниципальные и частные дома хотят приспособить для инвалидов

16:59 | 18.10.2018
Почти 50 % пермяков заметили улучшение состояния дорог

16:36 | 18.10.2018
Суд Кургана вынес приговор водителю, который насмерть сбил девушку на перекрестке

16:35 | 18.10.2018
В Екатеринбургский зоопарк привезли чернобурого лиса

16:15 | 18.10.2018
Евгений Куйвашев в свободное время посетил рынок в Узбекистане

16:04 | 18.10.2018
Минздрав приостановил вакцинацию прикамских школьников

15:59 | 18.10.2018
Автомобилистам запретят останавливаться еще на двух участках проспекта Ленина

15:51 | 18.10.2018
Жители Кургана соберутся в Детском парке, чтобы почтить память жертв массового убийства в Керчи

15:45 | 18.10.2018
В городском округе Верхотурский выявили хищения электроэнергии на 12 млн рублей

15:14 | 18.10.2018
В Свердловской области 80 % пожаров в жилых помещениях приходится на частный сектор

14:53 | 18.10.2018
В Екатеринбурге завершается строительство конгресс-центра

14:29 | 18.10.2018
В следующий четверг глава Перми примет горожан в Ленинском районе

14:28 | 18.10.2018
В свердловских моногородах создано 45,5 тысячи новых рабочих мест

13:52 | 18.10.2018
В Екатеринбурге почтили память жертв в Керчи

13:41 | 18.10.2018
В Кургане подвыпивший гость застрял в оконной решетке после застолья

13:41 | 18.10.2018
Свердловская прокуратура выявила нарушения при сбросе сточных вод в реки

13:24 | 18.10.2018
В Каменске-Уральском закрыли магазин, где продукты хранили прямо в туалете

13:14 | 18.10.2018
За три года в Прикамье благоустроят более 1500 общественных пространств

13:09 | 18.10.2018
Министром ЖКХ Пермского края станет Александр Шицын

12:57 | 18.10.2018
Максим Решетников: «Каждый рубль должен идти на повышение качества жизни граждан»

12:53 | 18.10.2018
В Челябинске продолжают включать отопление в домах

12:50 | 18.10.2018
До конца месяца будет заключен договор на проектирование домов Первого Пермского микрорайона

12:28 | 18.10.2018
Две аварии с опрокидыванием произошли в Зауралье. Оба водителя пострадали

12:18 | 18.10.2018
Уральцу, ударившему полицейского кулаком в лицо, грозит срок

12:05 | 18.10.2018
Евгений Куйвашев направил Сергею Аксенову телеграмму с соболезнованиями

11:51 | 18.10.2018
Краевые власти направят на финансирование образования в Прикамье 106,6 млрд рублей в ближайшие три года

11:48 | 18.10.2018
В Екатеринбурге уничтожили почти 300 кг яблок неустановленного происхождения

11:31 | 18.10.2018
В 2019 году 200 молодых врачей усилят систему здравоохранения в Пермском крае

11:28 | 18.10.2018
В учебных заведениях Екатеринбурга после трагедии в Керчи проверят тревожные кнопки

11:20 | 18.10.2018
Инвестиции промышленных предприятий Прикамья в основной капитал вырастут до 282 млрд рублей

11:03 | 18.10.2018
Свердловское правительство утвердило увеличение доходов бюджета на 7,6 млрд рублей

10:50 | 18.10.2018
Мэр Екатеринбурга выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

10:36 | 18.10.2018
Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Узбекистане

10:29 | 18.10.2018
Врио губернатора Шумков: «Курганская область, как и вся страна, скорбит о погибших»

10:18 | 18.10.2018
Самолет рейса Омск – Москва совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

10:06 | 18.10.2018
В Перми впервые представили архитектурную концепцию реновации завода им. Шпагина


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 