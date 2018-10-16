Автомобилистам запретят останавливаться еще на двух участках проспекта Ленина

15:59 | 18.10.2018

penzavzglyad.ru

В Екатеринбурге запретят остановку на двух участках проспекта Ленина. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» в ближайшее время установят:



- на проспекте Ленина, перед Генеральской улицей (50 метров перед перекрестком со стороны Восточной);



- на проспекте Ленина, перед улицей Гагарина (70 метров перед перекрестком со стороны улицы Тимирязева).



Также на пересечении улиц Московской и Авиационной (на Московской со стороны улицы Циолковского) будут установлены знаки «Движение прямо или направо».



Отмечается, что изменения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения и увеличением пропускной способности.