В Екатеринбурге почтили память жертв в Керчи

В Екатеринбурге жители почтили помять погибших жителей Керчи. На Площади Труда появился импровизированный мемориал, где жители оставляют цветы и зажигают свечи.Также в Свердловском областном краеведческом музее, где работает выставка «Керчь - самый древний город России», прошла траурная церемония. Представители региональной власти, деятели культуры, а также студенты образовательных учреждений выразили свои соболезнования.«Произошла огромная трагедия. Мы скорбим вместе с нашими друзьями из Керчи. Конечно, из всего произошедшего будет вынесен урок. В частности, во все муниципалитеты, во все образовательные учреждения отправлены специальные инструктивные телеграммы, связанные с усилением режима безопасности. Во всех учреждениях должно быть дополнительно проверено сигнальное оборудование», - сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.В политехническом колледже Керчи, по последним данным, погибло 20 человек: 15 студентов и пятеро взрослых. Еще порядка 50 человек госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. В Крыму объявлен трехдневный траур.