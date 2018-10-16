В Каменске-Уральском закрыли магазин, где продукты хранили прямо в туалете

В Каменске-Уральском на 40 суток приостановлена деятельность магазина, где выявлены нарушения условий хранения товара.Так, пищевые продукты в магазине хранились в туалетной комнате, нарушены требования к планировке помещений, требования к внутренней отделке, требования к холодильному оборудованию. В помещении торгового зала и подсобных помещениях невозможно провести уборку из-за их захламленности. Кроме того, нарушены требования к мероприятиям по борьбе с насекомыми и грызунами. У сотрудников нет медицинских книжек.«Красногорский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности магазина «Продукты» на срок 40 суток», — сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.