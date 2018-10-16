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12:18 | 18.10.2018

golos-buryatyi.ru

Уральцу, ударившему полицейского кулаком в лицо, грозит срок

В Ачитском районе возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Обвиняемым является 39-летний житель посёлка Уфимский.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 2 сентября пьяный мужчина, находясь на улице Советской возле служебного автомобиля ДПС, ударил инспектора кулаком в лицо.

Уральца задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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