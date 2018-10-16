Уральцу, ударившему полицейского кулаком в лицо, грозит срок

12:18 | 18.10.2018

golos-buryatyi.ru

В Ачитском районе возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Обвиняемым является 39-летний житель посёлка Уфимский.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 2 сентября пьяный мужчина, находясь на улице Советской возле служебного автомобиля ДПС, ударил инспектора кулаком в лицо.



Уральца задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.