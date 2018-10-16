Евгений Куйвашев направил Сергею Аксенову телеграмму с соболезнованиями

12:05 | 18.10.2018

ТАСС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи.



«Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям погибших в Керченском политехническом колледже. Весть об этой трагедии глубоко потрясла Урал и уральцев. Мы должны быть едины в такие тяжкие дни, поддерживая и помогая тем, кто переживает сейчас страшное горе, потеряв близких. Скорблю вместе со всеми крымчанами, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме, направленной главе Республики Крым Сергею Аксенову.



Напомним, что в политехническом колледже Керчи, по последним данным, погибло 20 человек: 15 студентов и пятеро взрослых. Еще порядка 50 человек госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. В Крыму объявлен трехдневный траур.