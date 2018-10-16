В Екатеринбурге уничтожили почти 300 кг яблок неустановленного происхождения

11:48 | 18.10.2018

redom.ru

Сотрудники Россельхознадзора, Свердловской транспортной прокуратуры и Екатеринбургской таможни обнаружили на складе в селе Горный Щит в Екатеринбурге двадцать пять картонных коробок с яблоками неустановленного происхождения. Всего 298 кг. Продукция изъята и уничтожена.



«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774 яблоки изъяты из оборота и уничтожены на полигоне бытовых отходов», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



С начала года в Свердловской области уничтожено 33,189 тонны овощей и фруктов.