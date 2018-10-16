В учебных заведениях Екатеринбурга после трагедии в Керчи проверят тревожные кнопки

11:28 | 18.10.2018

sovtec39.ru

В учебных заведениях Екатеринбурга после трагедии в Керчи проведут «Неделю безопасности». Мероприятия запланированы на 22-31 октября.



Как сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга, для детей проведут дополнительные учебные тренировки, в зданиях проверят тревожные кнопки и эвакуационные выходы, также на родительских собраниях напомнят о мерах безопасности во внеурочное время.



Напомним, что в политехническом колледже Керчи, по последним данным, погибло 20 человек: 15 студентов и пятеро взрослых. Еще порядка 50 человек госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. В Крыму объявлен трехдневный траур.