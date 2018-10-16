Свердловское правительство утвердило увеличение доходов бюджета на 7,6 млрд рублей

11:03 | 18.10.2018

ks-region69.com

17 октября региональный кабинет министров принял постановление «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», согласно которому прогноз по доходам областной казны увеличен на 7,6 млрд рублей, до 237 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы вырастут на 6,9 млрд рублей, безвозмездные поступления — на 0,7 млрд.



Расходы будут увеличены на ту же сумму. Средства пойдут на здравоохранение, социальную политику, энергетику и ЖКХ, физкультуру и спорт.