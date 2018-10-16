Мэр Екатеринбурга выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

10:50 | 18.10.2018

sakhalife.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи.



«Эта трагическая новость без преувеличения затронула сердца всех екатеринбуржцев. Наш город, Урал, вся Россия скорбит вместе с крымчанами. От лица жителей Екатеринбурга и от себя лично передаю искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – сказал Александр Высокинский.



Напомним, что в политехническом колледже Керчи, по последним данным, погибло 20 человек: 15 студентов и пятеро взрослых. Еще порядка 50 человек госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.