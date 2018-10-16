Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Узбекистане

10:36 | 18.10.2018

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил делегацию Среднего Урала на Первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, темой которого стало сельское хозяйство.



Евгений Куйвашев проведет рабочую встречу с хокимом Наманганской области Узбекистана Хайрулло Бозаровым, а также примет участие в ряде других мероприятий форума.



18–19 октября форум посетит президент России Владимир Путин. Он обсудит с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества.