Самолет рейса Омск – Москва совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

10:18 | 18.10.2018

10.rodina.news

Сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренную посадку совершил самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Омска в Москву.



Как стало известно, одному из пассажиров стало плохо. В Кольцово его передали медикам, сообщили в пресс-службе аэропорта.