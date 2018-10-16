Трое екатеринбуржцев предстанут перед судом за хищение автомобилей

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По версии следствия, 28 января 2018 года злоумышленники под видом покупателей осмотрели автомобиль Dodge Magnum стоимостью 400 тысяч рублей, затем попросили проверить техническое состояние. В это время один из обвиняемых скрылся на указанной машине.
Кроме того, один из обвиняемых вымогал у другого потерпевшего 600 тысяч рублей, обещая расправиться с ним и членами его семьи. При этом предполагаемый преступник завладел автомобилем потерпевшего Chevrolet Cruze стоимостью 370 тысяч рублей.
«Инцидент произошел в одном из торговых центров, куда потерпевший был приглашен якобы для заключения сделки. Однако в разгар деловой встречи к заявителю подсели незнакомые мужчины крепкого телосложения и начали ему угрожать», - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в деле были и другие соучастники, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.
Сейчас уголовное дело передано в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
© «Вечерние Ведомости»
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