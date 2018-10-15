Власти Екатеринбурга передумали сносить загадочную полусферу в акватории городского пруда

21:43 | 17.10.2018

Фото: 66.ru

Власти Екатеринбурга передумали сносить странную полусферу на городском пруду. Более того, за деньги они намерены легализовать её.



Чтобы загадочная полусфера, чьё предназначение до сих пор никому не известно, стояла на плаву на законных основаниях, региональное Минприроды намерено заключить с её собственником соглашение о водопользовании.



На портале госзакупок уже размещён аукцион на заключение соглашения. Начальная цена лота – 43 тысячи рублей.



Загадочное сооружение на пруду появилось несколько лет назад. Сначала полусфера просто вызывала недоумение у горожан, но потом стало ясно, что никаких законных оснований на её пребывание на пруду нет. В конце концов власти через суд добились решения о ее сносе. Тем удивительнее решение министерства легализовать полусферу через соглашение.