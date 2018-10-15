Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


21:43 | 17.10.2018

Фото: 66.ru

Власти Екатеринбурга передумали сносить загадочную полусферу в акватории городского пруда

Власти Екатеринбурга передумали сносить странную полусферу на городском пруду. Более того, за деньги они намерены легализовать её.

Чтобы загадочная полусфера, чьё предназначение до сих пор никому не известно, стояла на плаву на законных основаниях, региональное Минприроды намерено заключить с её собственником соглашение о водопользовании.

На портале госзакупок уже размещён аукцион на заключение соглашения. Начальная цена лота – 43 тысячи рублей.

Загадочное сооружение на пруду появилось несколько лет назад. Сначала полусфера просто вызывала недоумение у горожан, но потом стало ясно, что никаких законных оснований на её пребывание на пруду нет. В конце концов власти через суд добились решения о ее сносе. Тем удивительнее решение министерства легализовать полусферу через соглашение.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

22:12 | 17.10.2018
В Екатеринбурге на стихийной свалке в частном секторе нашли коровьи черепа

21:43 | 17.10.2018
Власти Екатеринбурга передумали сносить загадочную полусферу в акватории городского пруда

21:18 | 17.10.2018
Видел, как бьётся сердце: в Екатеринбурге пенсионеру провели операцию на сердце без общего наркоза

20:53 | 17.10.2018
В минусовую температуру жители посёлка под Екатеринбургом мёрзнут без отопления

20:42 | 17.10.2018
Глава Перми Дмитрий Самойлов: «Пока температура теплоносителя не выйдет на нормальные показатели, тему с контроля не снимаю»

20:10 | 17.10.2018
До 2020 года в Прикамье планируется ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья

19:54 | 17.10.2018
Правительство усиливает защиту интересов покупателей жилья

19:41 | 17.10.2018
В Пермском крае появится Агентство по туризму и молодежной политике

19:37 | 17.10.2018
В правительстве Пермского края создано два новых министерства

18:27 | 17.10.2018
В Кургане пермяк совращал девочек-подростков в соцсети, а потом шантажировал

17:46 | 17.10.2018
На Урале два сотрудника Росгвардии уволены в связи с утратой доверия

17:22 | 17.10.2018
Максим Решетников поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

17:14 | 17.10.2018
В свердловском ГУ МВД провели оргштатные изменения. «Реформа» коснулась борцов с коррупцией

17:05 | 17.10.2018
В Курганском госуниверситете упразднят факультеты: «Этот вопрос назрел давно»

17:03 | 17.10.2018
Евгению Куйвашеву презентовали проект укрупнения Сбербанка на Урале

16:53 | 17.10.2018
В Перми приняты еще четыре дорожных объекта

16:31 | 17.10.2018
В 2018 году в Свердловской области зарегистрировано более 40 тысяч преступлений

16:30 | 17.10.2018
В Курганской области пострадал 3-летний мальчик в ДТП с «перевертышем»

16:16 | 17.10.2018
Челябинские транспортники начали получать задерживаемую зарплату

16:09 | 17.10.2018
Советник губернатора Анатолий Гайда стал почетным гражданином Свердловской области

16:09 | 17.10.2018
Специалисты МФЦ будут регистрировать пациентов пермских поликлиник на портале госуслуг

15:42 | 17.10.2018
В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб 5-летний мальчик

15:22 | 17.10.2018
Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области более трех тысяч пачек сигарет и папирос

15:19 | 17.10.2018
Максим Решетников: «Качественный прорыв в развитии региона невозможен без тотальной цифровизации»

15:11 | 17.10.2018
Представителям активной пермской молодежи вручат 20 премий по 20 тысяч рублей

14:58 | 17.10.2018
Евгений Куйвашев поздравил Владислава Пинаева - нового мэра Нижнего Тагила

14:56 | 17.10.2018
Администрация Кургана напоминает горожанам о приближении срока уплаты налогов на имущество

14:47 | 17.10.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018

14:33 | 17.10.2018
Курганская фермерша получила срок за мошенничество при получении крупного гранта

14:29 | 17.10.2018
Куйвашев поддержал идею присвоения имени выдающегося соотечественника аэропорту Кольцово

13:58 | 17.10.2018
В Берёзовском возбуждено уголовное дело по факту размещения отходов IV класса опасности

13:32 | 17.10.2018
Евгений Куйвашев увеличил размер премий для министров

13:17 | 17.10.2018
Дистанционный мониторинг охватит около 6 млн гектаров лесов Прикамья

13:11 | 17.10.2018
Авиакомпания Azur Air, не накормившая пассажиров при задержке рейса из Екатеринбурга, оштрафована на 20 тысяч

12:52 | 17.10.2018
В районе станции Арамиль пенсионерка попала под поезд

12:40 | 17.10.2018
Работы по реконструкции шоссе Космонавтов в Перми идут по графику

12:33 | 17.10.2018
В Прикамье появится магистральный сортировочный центр «Почты России»

12:19 | 17.10.2018
В Перми ведутся работы по планированию откосов и устройству инженерных коммуникаций на набережной

12:15 | 17.10.2018
К концу года все медучреждения Пермского края будут обеспечены высокоскоростным интернетом

11:52 | 17.10.2018
Три человека погибли в столкновении КамАЗа и Suzuki на ЕКАД

11:48 | 17.10.2018
В Екатеринбурге стартует уголовный процесс по делу председателя кооператива «Бухта Квинс»

11:35 | 17.10.2018
На площади 1905 года снова развернется сельскохозяйственная ярмарка

11:20 | 17.10.2018
Мэрия Екатеринбурга до сих пор закупает уборочную технику «для подготовки к ЧМ-2018»

11:07 | 17.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 октября 2018 года

10:53 | 17.10.2018
Юрист рассказал, почему штрафы за платные парковки незаконны

10:30 | 17.10.2018
В Верхней Пышме семейно-спортивный праздник соберет участников со всей России

10:17 | 17.10.2018
Рано радовались: открытие сквозного проезда по улице Мамина-Сибиряка откладывается

10:16 | 17.10.2018
В Арамиле женщину переселили из аварийного дома только после вмешательства прокуратуры

09:59 | 17.10.2018
В Екатеринбурге для бездомных собрали 20 кубометров вещей и 144 тысячи рублей

09:42 | 17.10.2018
Неизвестный напал на 13-летнюю девочку в подъезде дома в Екатеринбурге


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 