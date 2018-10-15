Видел, как бьётся сердце: в Екатеринбурге пенсионеру провели операцию на сердце без общего наркоза

21:18 | 17.10.2018

Фото: Наша Газета

В Екатеринбурге врачи завершили необычную операцию на сердце: во время хирургического вмешательства пациент общался с ними и наблюдал за работой медиков.



59-летний Александр Кубаев обратился к врачу, когда сердце начало уж очень сильно болеть. Медики одной из екатеринбургских больниц диагностировали ему мерцательную аритмию и срочно отправили на операционный стол. Катетер с электродом, разрушающий очаги неправильного биения сердца, мужчине ввели через бедренную артерию и вручную «довели» до нужного места. В это время Александр находился в сознании и даже общался с врачами, так как операцию провели под местной анестезией.



«Мне не было больно и страшно. Врачи всё рассказали до операции, как и что будет проходить. Зато сейчас чувствую себя здоровым человеком и готов уже сегодня выписаться. У меня пять внуков, хозяйство в деревне – болеть некогда», – делится Александр.



Причем встать с постели мужчине можно уже на второй день после операции, а вовсе выписаться из больницы – на 3-й день.



Отметим, что мерцательную аритмию в больницах уральской столицы лечат бесплатно. Операции по удалению очагов неправильного сердцебиения оплачивает фонд ОМС.