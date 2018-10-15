Новости дня
20:53 | 17.10.2018
Фото: kyiv.web2ua.com
В минусовую температуру жители посёлка под Екатеринбургом мёрзнут без отопления
«Садик по-прежнему не открыт, произошел порыв, котел остановили, дома на улице Лесной и в переулке Южном без тепла. Самое отвратительное, что многие аварии не свежие, а не ликвидировано то, что произошло еще в прошлый отопительный сезон, — сообщил депутат Белоярской думы Иван Десятков. — Ведь даже деньги есть, еще в мае выделили 20 млн рублей, и ничего не делалось! Всё лето никто ничего не делал, а теперь, когда снег идёт, спохватились».
По словам парламентария, завтра, 18 октября, посёлок проверит делегация прокуроров. Десятков сообщил, что из двух километров трубопровода на сегодняшний день отремонтировано лишь 300 метров.
«Десятков говорит неправду, все работает, — заявил глава Белоярского городского округа Андрей Горбов. — Я отменил на завтра все совещания, тоже поеду с прокурором, посмотрим».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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