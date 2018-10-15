В свердловском ГУ МВД провели оргштатные изменения. «Реформа» коснулась борцов с коррупцией

17:14 | 17.10.2018

В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области произошли организационные изменения. Как стало известно veved.ru из собственных источников, около трех недель назад было принято решение об объединении отделения противодействия коррупции и отделения по борьбе с хищением бюджетных средств.



Оргштатные изменения призваны упорядочить работу ведомства: сотрудники данных отделений фактически работают в одном направлении и занимаются выявлением и пресечением преступлений, по которым уголовные дела возбуждает Следственный комитет.



По данным издания, оперативников отделения противодействия коррупции в связи с изменениями «перевели» из здания главка на Ленина, 15, в переулок Северный, 7, где ранее располагалось Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Свердловской области (до его расформирования), а затем отделение по борьбе с хищением бюджетных средств УЭБиПК.



Добавим, что в настоящее время начальник отдела противодействия коррупции УЭБиПК Николай Жуков и оперативник этого отдела Евгений Кулик обвиняются в превышении должностных полномочий. Они были задержаны оперативниками ФСБ в июне 2017 года, после того как сами провели операцию по задержанию сотрудника Департамента Росприроднадзора по УрФО Антона Лобанова при получении им взятки в 200 тысяч рублей от руководителя Седельниковского карьера. «Бэпников» обвинили в том, что они из карьерных побуждений (рассчитывая на поощрения по службе за раскрытие резонансного преступления) спровоцировали взятку — уговорили бизнесмена Артура П. дать деньги чиновнику Лобанову.