Евгению Куйвашеву презентовали проект укрупнения Сбербанка на Урале

Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин представил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву проект укрупнения Уральского банка. Такое решение принято для повышения эффективности работы сети.Предполагается, что к Уральскому банку присоединятся пять головных отделений Западно-Сибирского банка: Ханты-Мансийское, Ямало-Ненецкое, Салехардское, Новоуренгойское и Тюменское.«Для нас важно, что центр принятия решений сохраняется здесь, в Свердловской области», — отметил Владимир Черкашин.Работа по укрупнению банка будет вестись в этом году и в начале следующего.