В 2018 году в Свердловской области зарегистрировано более 40 тысяч преступлений

16:31 | 17.10.2018

pikabu.ru

Прокуратура Свердловской области представила краткую характеристику состояния преступности в регионе.



Так, за девять месяцев в Свердловской области зарегистрировано 41 059 преступлений — это на 5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибло 568 человек (-2,9 %), здоровью 862 человек причинен тяжкий вред (-13,3 %). Ущерб от преступлений составил 4,2 млрд рублей.



Более половины всех зарегистрированных преступлений — хищения чужого имущества: кражи, мошенничества, грабежи, разбои, присвоения и растраты.



Выявлено 22 595 лиц, совершивших преступления (-2,3 %).