Советник губернатора Анатолий Гайда стал почетным гражданином Свердловской области

16:09 | 17.10.2018

eanews.ru

Советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда стал почетным гражданином региона. Указ подписан главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым.



Отмечается, что звание присвоено за выдающиеся достижения в социально-экономической жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию Свердловской области.



Анатолий Гайда в разное время занимал должности руководителя администрации губернатора Свердловской области, первого заместителя председателя областного правительства, директора департамента внутренней политики. С 2013 года является советником губернатора Свердловской области.