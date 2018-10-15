В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб 5-летний мальчик

Сегодня утром, около 05:40, произошло смертельное ДТП на 103-м километре автодороги Екатеринбург – Серов. Семья из трех человек - муж, жена и ребенок – возвращались после отдыха за границей из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил.По предварительной информации, мужчина уснул за рулем. В результате автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет.Несовершеннолетний пассажир – 5-летний мальчик – получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что на автомобиле были установлены летние шины.