Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области более трех тысяч пачек сигарет и папирос

15:22 | 17.10.2018

mfcgos.ru

С начала 2018 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 1 655 объектов, занимающихся торговлей табачной продукцией, а также промышленных предприятий. Нарушения выявлены в 368 объектах. Из проверенных 39 522 пачек сигарет и папирос забраковано 3 088 (8 %).



«Основные причины забраковки продукции: нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов», — отметили в пресс-службе управления.



По результатам проверок составлено 468 протоколов об административном правонарушении. Виновные лица оштрафованы на общую сумму 7,2 млн рублей.