Евгений Куйвашев поздравил Владислава Пинаева - нового мэра Нижнего Тагила

14:58 | 17.10.2018

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Владислава Пинаева, избранного главой Нижнего Тагила.



Отмечается, что глава Среднего Урала считает Пинаева настоящим профессионалом, опытным руководителем, умеющим выстраивать конструктивные взаимоотношения с властью всех уровней, бизнесом и обществом.



«Бесспорно, Нижний Тагил и тагильчане заслуживают того, чтобы во главе города стоял достойный, грамотный и эффективный управленец, способный вывести муниципалитет на новый уровень развития, обеспечить стопроцентное выполнение установок Президента России по улучшению качества жизни людей. Депутатский корпус и члены конкурсной комиссии поддержали предложенную вами программу развития муниципалитета. Сейчас ваша задача - воплотить все эти планы в реальность», - говорится в поздравительном адресе.



Напомним, что в понедельник, 15 октября, Владислав Пинаев был единогласно избран главой Нижнего Тагила. До этого он являлся врип главы (после назначения Сергея Носова губернатором Магаданской области).