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14:58 | 17.10.2018

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Евгений Куйвашев поздравил Владислава Пинаева - нового мэра Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Владислава Пинаева, избранного главой Нижнего Тагила.

Отмечается, что глава Среднего Урала считает Пинаева настоящим профессионалом, опытным руководителем, умеющим выстраивать конструктивные взаимоотношения с властью всех уровней, бизнесом и обществом.

«Бесспорно, Нижний Тагил и тагильчане заслуживают того, чтобы во главе города стоял достойный, грамотный и эффективный управленец, способный вывести муниципалитет на новый уровень развития, обеспечить стопроцентное выполнение установок Президента России по улучшению качества жизни людей. Депутатский корпус и члены конкурсной комиссии поддержали предложенную вами программу развития муниципалитета. Сейчас ваша задача - воплотить все эти планы в реальность», - говорится в поздравительном адресе.

Напомним, что в понедельник, 15 октября, Владислав Пинаев был единогласно избран главой Нижнего Тагила. До этого он являлся врип главы (после назначения Сергея Носова губернатором Магаданской области).

© «Вечерние Ведомости»

 


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