На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018

14:47 | 17.10.2018

С 24 по 28 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018. Участие в соревнованиях примут сборные 36 ведущих российских корпораций и холдингов, 422 конкурсанта и более 400 опытных российских и зарубежных экспертов.



Среди компетенций чемпионата — сварочные технологии, фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ и другие. Также будут представлены направления будущего (FutureSkills), такие как промышленная робототехника, управление беспилотными летательными аппаратами, цифровые сети и другое.



WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов.