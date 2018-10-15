В Берёзовском возбуждено уголовное дело по факту размещения отходов IV класса опасности

13:58 | 17.10.2018

gorobzor.ru

В городе Берёзовском возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Установлено, что в период с ноября 2015 года в черте города на земельном участке площадью более 1 миллиона кв. метров неустановленные лица осуществляли размещение и хранение отходов IV класса опасности.



«По версии следствия, складирование данных отходов осуществлялось в отсутствие законных оснований и создавало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, выраженного в деградации почвы на указанном земельном участке. Кроме того, как полагает следствие, незаконное размещение и хранение отходов, в случае их возгорания, могло создать реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, данный участок предоставлен администрацией Березовского городского округа в аренду ООО «ЭкоЛогика» для строительства мусороперерабатывающего завода.



Виновникам грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.