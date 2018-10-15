Евгений Куйвашев увеличил размер премий для министров

13:32 | 17.10.2018

oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер ежемесячных поощрений министрам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, премии вырастут с 1,6 до 2,3 должностного оклада.



Также увеличены поощрения уполномоченным по правам человека и по правам ребенка в Свердловской области. Их премии выросли с 210 до 280 % от размера оклада.



Кроме того, повысили поощрения членам избирательных комиссий.