Авиакомпания Azur Air, не накормившая пассажиров при задержке рейса из Екатеринбурга, оштрафована на 20 тысяч

13:11 | 17.10.2018

pomada.cc

Свердловская транспортная прокуратуры выявила нарушения воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей в деятельности авиакомпании Azur Air.



7 августа в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса Екатеринбург – Анталья авиакомпании Azur Air. Пассажиры ждали вылета более пяти часов. При этом авиакомпания не позаботилась о горячем питании для пассажиров (238 человек, в том числе семеро детей).



В отношении Azur Air возбудили дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого авиакомпания оштрафована на 20 тысяч рублей.