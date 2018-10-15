Новости дня
13:11 | 17.10.2018
pomada.cc
Авиакомпания Azur Air, не накормившая пассажиров при задержке рейса из Екатеринбурга, оштрафована на 20 тысяч
7 августа в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса Екатеринбург – Анталья авиакомпании Azur Air. Пассажиры ждали вылета более пяти часов. При этом авиакомпания не позаботилась о горячем питании для пассажиров (238 человек, в том числе семеро детей).
В отношении Azur Air возбудили дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого авиакомпания оштрафована на 20 тысяч рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:30 | 17.10.2018
В Курганской области пострадал 3-летний мальчик в ДТП с «перевертышем»
16:16 | 17.10.2018
Челябинские транспортники начали получать задерживаемую зарплату
16:09 | 17.10.2018
Советник губернатора Анатолий Гайда стал почетным гражданином Свердловской области
16:09 | 17.10.2018
Специалисты МФЦ будут регистрировать пациентов пермских поликлиник на портале госуслуг
15:42 | 17.10.2018
В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб 5-летний мальчик
15:22 | 17.10.2018
Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области более трех тысяч пачек сигарет и папирос
15:19 | 17.10.2018
Максим Решетников: «Качественный прорыв в развитии региона невозможен без тотальной цифровизации»
14:56 | 17.10.2018
Администрация Кургана напоминает горожанам о приближении срока уплаты налогов на имущество
14:29 | 17.10.2018
Куйвашев поддержал идею присвоения имени выдающегося соотечественника аэропорту Кольцово
13:58 | 17.10.2018
В Берёзовском возбуждено уголовное дело по факту размещения отходов IV класса опасности
13:32 | 17.10.2018
Евгений Куйвашев увеличил размер премий для министров
13:17 | 17.10.2018
Дистанционный мониторинг охватит около 6 млн гектаров лесов Прикамья
13:11 | 17.10.2018
Авиакомпания Azur Air, не накормившая пассажиров при задержке рейса из Екатеринбурга, оштрафована на 20 тысяч
12:52 | 17.10.2018
В районе станции Арамиль пенсионерка попала под поезд
12:40 | 17.10.2018
Работы по реконструкции шоссе Космонавтов в Перми идут по графику
12:33 | 17.10.2018
В Прикамье появится магистральный сортировочный центр «Почты России»
12:19 | 17.10.2018
В Перми ведутся работы по планированию откосов и устройству инженерных коммуникаций на набережной
12:15 | 17.10.2018
К концу года все медучреждения Пермского края будут обеспечены высокоскоростным интернетом
11:52 | 17.10.2018
Три человека погибли в столкновении КамАЗа и Suzuki на ЕКАД
11:48 | 17.10.2018
В Екатеринбурге стартует уголовный процесс по делу председателя кооператива «Бухта Квинс»
11:35 | 17.10.2018
На площади 1905 года снова развернется сельскохозяйственная ярмарка
11:20 | 17.10.2018
Мэрия Екатеринбурга до сих пор закупает уборочную технику «для подготовки к ЧМ-2018»
11:07 | 17.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 октября 2018 года
10:53 | 17.10.2018
Юрист рассказал, почему штрафы за платные парковки незаконны
10:17 | 17.10.2018
Рано радовались: открытие сквозного проезда по улице Мамина-Сибиряка откладывается
10:16 | 17.10.2018
В Арамиле женщину переселили из аварийного дома только после вмешательства прокуратуры
09:42 | 17.10.2018
Неизвестный напал на 13-летнюю девочку в подъезде дома в Екатеринбурге
09:19 | 17.10.2018
Шведские и уральские предприниматели обсудили возможности сотрудничества
23:40 | 16.10.2018
Первое поражение в сезоне: ХК «Автомобилист» уступил «Барысу»
21:15 | 16.10.2018
Завтра утром жители Екатеринбурга услышат вой сирен
21:07 | 16.10.2018
В Екатеринбурге улицы Горького и Энтузиастов будут временно закрыты
20:53 | 16.10.2018
В Екатеринбурге неизвестные ограбили офис микрозаймов
19:34 | 16.10.2018
В Нижнем Тагиле на скамье подсудимых вновь предстанут вымогатели, обвиняемые в похищении стоматолога
18:34 | 16.10.2018
В Перми проведут встречи с представителями бизнеса, чьи торговые помещения расположены на Компросе
18:29 | 16.10.2018
«Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата в Прикамье включила в себя 161 мероприятие
18:17 | 16.10.2018
На комитете по госполитике обсудили проект бюджета Прикамья, объединение территорий и вопросы инвестпривлекательности муниципалитетов
18:05 | 16.10.2018
В Екатеринбурге 25-летие Конституции РФ отметят трехдневным музыкальным фестивалем
17:58 | 16.10.2018
Пермская гимназия № 2 активизирует участие в международных программах Японского фонда
17:37 | 16.10.2018
В Екатеринбурге подведут итоги конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья
17:17 | 16.10.2018
В Екатеринбурге нашли подростка, который пропал по дороге домой