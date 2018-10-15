Три человека погибли в столкновении КамАЗа и Suzuki на ЕКАД

Сегодня утром произошло смертельное ДТП на 23-м километре ЕКАД. По предварительной информации, автомобиль Suzuki выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. Переднюю часть легковушки смяло.В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что в результате аварии два человека — водитель и пассажир — погибли на месте. Еще один пассажир скончался позже.