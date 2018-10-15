В Екатеринбурге стартует уголовный процесс по делу председателя кооператива «Бухта Квинс»

11:48 | 17.10.2018

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня, 17 октября, стартует процесс по уголовному делу в отношении председателя ПЖСК «Бухта Квинс» Зили Булатовой, которая обвиняется по ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда или иного судебного акта»). Дело будет рассматривать мировой судья судебного участка № 4 Наталья Чехмакина.



Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Ленинского райсуда, заседание назначено на 12:00. Изначально заседание должно было пройти 10 октября, но было отложено на сегодняшний день.



Как отмечает бард Александр Новиков, судебный процесс проходит без освещения в СМИ. «Нигде не заявлено, покрыто тайной, чтобы не прознали журналисты», — заявляет Новиков. Действительно, в картотеке суда информация о сегодняшнем заседании отсутствует, кроме этого, по некоторым сведениям, о заседании не уведомлены сотрудники службы судебных приставов, по материалам которых возбуждалось уголовное дело.



Напомним, что, по мнению следствия, Булатова, достоверно зная о принудительном исполнении судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с ПЖСК «Бухта Квинс» в пользу одного из пайщиков, в целях недопущения поступления денежных средств принимала активные меры, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда.



Так, в обход арестованного судебным приставом-исполнителем счета ПЖСК «Бухта Квинс» Булатова принимала от членов кооператива денежные средства наличными, выдавая приходные кассовые ордера, а также направляла денежные средства ПЖСК на цели, не связанные с исполнением решения суда.