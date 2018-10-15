Мэрия Екатеринбурга до сих пор закупает уборочную технику «для подготовки к ЧМ-2018»

11:20 | 17.10.2018

16 октября на сайте госзакупок появилось три тендера на покупку коммунально-уборочной техники для екатеринбургских ДЭУ в рамках подготовки города к проведению матчей чемпионата мира по футболу, который завершился в июле.



Согласно документации, на технику собираются потратить 5,4 млн рублей. Подрядчик должен поставить оборудование в срок до 14 декабря 2018 года.



В мэрии уже сообщили, что ранее закупить технику не успели, но городу она нужна. При этом в документах просто не поменяли формулировку.