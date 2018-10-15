В Верхней Пышме семейно-спортивный праздник соберет участников со всей России

10:30 | 17.10.2018

Традиционный праздник, посвященный дню рождения Уральской горно-металлургической компании и Благотворительного фонда «Дети России», состоится 20 октября в 16:00 во Дворце спорта УГМК (г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15).



Ежегодно главными героями праздника становятся шесть семей-финалистов, которые победили в отборочных состязаниях. В каждой команде — мама, папа и двое детей.



Победители преодолели тысячи километров, провели множество часов в спортивных залах ради того, чтобы побороться за главный приз — зарубежную поездку для всей семьи.



За 19-летнюю историю шоу на спортивную арену выходили семьи из Свердловской, Курганской, Кировской, Кемеровской областей, Алтайского края, республик Башкортостан, Северная Осетия — Алания и других регионов. Более 100 отборочных туров в разных регионах, десятки тысяч зрителей, сотни участников.



Зрители финала-2018 увидят лучшие кадры этого памятного фотоальбома и встретятся с гостем праздника Дмитрием Маликовым.