В Арамиле женщину переселили из аварийного дома только после вмешательства прокуратуры

10:16 | 17.10.2018

lotosgtrk.ru

В Арамиле по требованию прокуратуры женщине, проживавшей в аварийном доме, предоставлена квартира в новостройке.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, дом, в котором проживала заявительница, признали аварийным и подлежащим сносу еще в декабре 2012 года. Помещение площадью 15,5 кв. м, занимаемое женщиной по договору социального найма, не отвечает санитарным и техническим нормам.



Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию Арамильского городского округа предоставить пригодное жилое помещение. Сысертский районный суд удовлетворил требования. Сейчас семье женщины предоставлена квартира в новом доме на улице Гарнизон.