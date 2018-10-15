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09:42 | 17.10.2018

U-mama.ru

Неизвестный напал на 13-летнюю девочку в подъезде дома в Екатеринбурге

Днем 15 октября в подъезде дома на улице Старых Большевиков неизвестный напал на 13-летнюю девочку, об этом ее мама рассказала на сайте u-mama.ru.

«Сегодня в подъезде нашего дома на мою дочь (13 лет) напал мужчина. Это было днём, в 13:30. Слава богу, она смогла от него вырваться и сильно закричать, он испугался и убежал. С нашей стороны всё сделано, а именно подано заявление в полицию и составлен фоторобот. Пожалуйста, поговорите ещё раз со своими детьми о правилах осторожности и поведения с незнакомыми людьми!!!» — написала женщина.

Сообщается, что мужчина был славянской внешности. На вид 30–35 лет. Девочка также заметила, что у него светлые брови.

По факту нападения полиция проводит проверку, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

© «Вечерние Ведомости»

 


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