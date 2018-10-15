Неизвестный напал на 13-летнюю девочку в подъезде дома в Екатеринбурге

09:42 | 17.10.2018

U-mama.ru

Днем 15 октября в подъезде дома на улице Старых Большевиков неизвестный напал на 13-летнюю девочку, об этом ее мама рассказала на сайте u-mama.ru.



«Сегодня в подъезде нашего дома на мою дочь (13 лет) напал мужчина. Это было днём, в 13:30. Слава богу, она смогла от него вырваться и сильно закричать, он испугался и убежал. С нашей стороны всё сделано, а именно подано заявление в полицию и составлен фоторобот. Пожалуйста, поговорите ещё раз со своими детьми о правилах осторожности и поведения с незнакомыми людьми!!!» — написала женщина.



Сообщается, что мужчина был славянской внешности. На вид 30–35 лет. Девочка также заметила, что у него светлые брови.



По факту нападения полиция проводит проверку, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.