Шведские и уральские предприниматели обсудили возможности сотрудничества

09:19 | 17.10.2018

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Накануне в Екатеринбурге прошел бизнес-семинар «Семь шведских идей для Свердловской области», участие в нем приняла делегация из Швеции, в состав которой вошли представители компаний «Вольво Тракс», «Ферронордик Машины», «Альфа Лаваль», «ФлексЛинк».



Участники встречи обсудили возможность реализации передовых технологий и решений в Екатеринбурге и Свердловской области. После семинара запланирована биржа деловых контактов.



«Творческое и критическое переосмысление существующих ресурсов позволяет разрабатывать прорывные инновационные стратегии. Представители шведских компаний заинтересованы в обмене опытом со своими коллегами из Екатеринбурга и Свердловской области», — отметил посол Швеции в РФ Петер Эриксон.



Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходят «Дни Швеции». Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном. Обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.



В 2017 году объем взаимного внешнеторгового оборота между Свердловской областью и Швецией составил 46,7 миллиона долларов США. На Урале работают компания IKEA, машиностроительный концерн ABB, АО «Атлас Копко», «ЭлфаУрал», H&М, Tetra Pak.