Первое поражение в сезоне: ХК «Автомобилист» уступил «Барысу»

23:40 | 16.10.2018

Хоккейная команда «Автомобилист» завершила свою домашнюю серию первым поражением. В Екатеринбурга на матче с «Барысом» минимальное преимущество оказалось на стороне гостей. Счёт встречи - 1:2.



Автором единственного гола со стороны «Автомобилиста» стал Франсис Паре. Среди казахских хоккеистов отметился Патрис Кормье, дважды пробивший ворота Коваржа. Первое поражение перервало серию из 18 побед, что было рекордом для «шофёров».



«Автомобилист» прилагал все свои усилия для сравнения счета, но соперники не хотели отдавать своё лидерство. За две минуты до конца матча главный тренер хозяев Андрей Мартемьянов снял вратаря и добавил шестого полевого игрока. Непрерывная атака «Автомобилиста» не обвенчалась успехом, и встреча завершилась не в их пользу.



Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка признался, что каждая команда хотела прервать победную серию уральцев. Не скрывая радости, дополнил: «Мы готовились. И мы довольны этим моментом».



«Сегодня все играли: кто как мог и сколько есть сил. Четвёртый матч на неделе. Немного не хватило концентрации в нужные моменты. В обороне соперник сыграл на очень серьёзном уровне. Нам не удалось пробиться на “пятак“ и сорвать эшелонированную оборону. Свои моменты использовали. Нам не удалось проломить не то, чтобы физически, но и психологически», - отметил Андрей Мартемьянов, тренер «Автомобилиста».



Напомним, сейчас уральская команда отправляется на выезд. Согласно плану, 19 октября они будут в Череповце играть со «Северсталью», а 21 октября встретятся в Ярославле с «Локомотивом».