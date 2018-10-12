Завтра утром жители Екатеринбурга услышат вой сирен

21:15 | 16.10.2018

Фото: komcity.ru

Завтра утром, 17 октября, состоится плановая проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области. Екатеринбуржцы услышат вой городских сирен в 11:30.



Спасатели призывают жителей столицы Урала сохранять спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к проверке.



Отметим, что ежегодная проверка также пройдёт и в других городах Свердловской области.