В Екатеринбурге улицы Горького и Энтузиастов будут временно закрыты

21:07 | 16.10.2018

Фото: cheltv.ru

В октябре на несколько дней закроют улицы Горького и Энтузиастов из-за ремонта труб и рельсовых путей.



С 17 октября и до конца месяца в связи ремонтом труб холодного водоснабжения для транспорта будет перекрыт угол Горького — Малышева. Объехать ремонтируемый участок можно будет по улицам Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя и Энгельса.



Также с 23:00 19 октября до 05:00 22 октября для транспорта будут перекрыты улицы Энтузиастов и Шефская в связи с ремонтом трамвайных путей. Водители смогут объехать ремонтируемый участок по улицам Баумана, Старых Большевиков и Лобкова.