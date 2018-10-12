В Екатеринбурге неизвестные ограбили офис микрозаймов

20:53 | 16.10.2018

Фото: zaymcentr.ru

В Екатеринбурге на Уралмаше неизвестные ограбили офис микрозаймов «Удобные деньги» на проспекте Космонавтов, сообщили СМИ в УМВД России по городу Екатеринбургу.



По предварительной информации, грабитель угрожал ножом сотруднику офиса микрозаймов, однако женщина отделалась сильным испугом — повреждений нет. Сообщается, что преступникам удалось вынести около 20 тысяч рублей. Подробностей о случившемся в настоящий момент нет.



Сейчас на месте преступления работают сотрудники уголовного розыска. После завершения проверки полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела.