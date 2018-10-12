В Нижнем Тагиле на скамье подсудимых вновь предстанут вымогатели, обвиняемые в похищении стоматолога

19:34 | 16.10.2018

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила завтра, 17 октября, стартует судебный процесс по обвинению двух местных жителей в организации похищения группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений владельца стоматологической клиники Улугбека Назарова, который более знаком жителям микрорайона Вагонка как Дмитрий Романович. На скамье подсудимых предстанут Оксана Меньшова и Ахмед Эльмесов.



Ранее решением Дзержинского райсуда 23 июля они были оправданы в организации похищения – суд их признал лишь виновными в вымогательстве денежных средств с Назарова. Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор, и Свердловский областной суд определением от 18 сентября изменил приговор, передал уголовное дело в части похищения на новое судебное рассмотрение в ином составе суда со стадии судебного разбирательства.



В апелляционном представлении и дополнениях к нему государственный обвинитель выразил несогласие с приговором суда от 23 июля, указав на необъективную оценку доказательств, представленных стороной обвинения и отвергнутых судом, в части похищения потерпевшего. В частности, показания свидетелей – сотрудников НП «Урал без наркотиков», утверждавших, что Назаров поступил в их реабилитационный центр в состоянии наркотического опьянения, – не подтверждаются материалами дела и содержат противоречия относительно доставления в учреждение (стоматолога похитили в Нижнем Тагиле, после чего, угрожая и требуя переписать на себя имущество, обманом поместили в реабцентр).



По мнению прокуратуры, суду были представлены все доказательства, свидетельствующие о том, что Меньшова и Эльмесов без согласия Назарова и его жены, то есть против воли, организовали его перемещение в реабилитационный центр. Освобождение врача стало возможным только после угрозы со стороны супруги потерпевшего о том, что она обратится в прокуратуру.



Напомним, что с апреля 2014 года Улугбек Назаров вынужден был ежемесячно передавать по 10 тысяч рублей, с августа 2014 по октябрь 2015 года – по 20 тысяч рублей Эльмесову и Меньшовой. По его мнению, у него были реальные основания опасаться осуществления осужденными угроз, исходя из круга их общения. Также потерпевший заявил, что после того, как в ноябре 2015-го – январе 2016 года он отказался передавать им по 40 000 рублей ежемесячно, в отношении него осужденными были приняты меры по организации его помещения в реабилитационный центр для наркоманов против его воли и с применением насилия.



По возвращении из центра он вынужден был вновь передавать им деньги в 20-х числах каждого месяца, по 40 000 рублей, таким образом выплатив еще 240 000 рублей. Увидев по телевизору передачу о задержании оперативниками ОБОП группы вымогателей, которых ранее видел в компании Эльмесова, он обратился в правоохранительные органы с заявлением, в результате чего в августе 2016 года Эльмесов и Меньшова были задержаны. Размер причиненного ему материального ущерба составил 580 000 рублей.



При этом осужденные Меньшова и Эльмесов в ходе следствия подтверждали как групповой совместный характер действий, так и высказывания в адрес потерпевшего различных угроз, в том числе возможных насильственных действий в отношении него и его родственников, а также по повреждению имущества, указывая, что ежемесячные выплаты обеспечат его безопасность и возможность продолжения деятельности его стоматологического кабинета «Екатерина». Осужденные также поясняли, что Назаров реально опасался их угроз, а потому передавал требуемые суммы денег ежемесячно. Указанные обстоятельства Меньшова подтвердила в явке с повинной.



По факту вымогательства Меньшовой было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Эльмесову – трех лет.